Киев, , 13:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский решил продолжить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и не переходить к анонсированному ранее «плану Б» по Донбассу. Об этом заявил советник главы офиса главы Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Зеленскому якобы удалось сделать несколько принципиально важных вещей, которые не удавались предыдущему президенту в течение всего срока работы.

«Ситуация существенно изменилась по сравнению с тем, что было предыдущей осенью перед первым для президента Зеленского саммитом «нормандской четверки», — сказал он в интервью «Украинским новостям».

Так, сказал Подоляк, Зеленскому якобы удалось сократить обстрелы «в десятки раз», «урегулировать вопрос о транзите российского газа на исключительно выгодных для Украины условиях», а также «восстановить инфраструктуру в Донбассе».

«Поэтому, если уж ситуация существенно изменилось, то это позволяет украинской команде и иначе действовать, чем предполагалось год назад», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство иностранных дел РФ раскритиковало ситуацию с правами человека, сложившуюся на Украине. Так, украинская правозащитная сфера пребывает в тяжёлом положении. Есть множество фактов нарушений прав и свобод граждан, при этом руководство государства не желает и не способно эти проблемы решить, указывают авторы доклада.

Читайте также: МИД РФ: Зеленский не улучшил ситуацию с правами человека на Украине