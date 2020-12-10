Бали, Индонезия, , 13:43 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на церемонии открытия 13-го Балийского демократического форума и подчеркнул важность солидарности между странами в борьбе с пандемией, сообщает Antara.

Антониу Гутерриш заявил, что солидарность является важным фактором, позволяющим странам мира работать вместе для поддержания мира, достижения целей устойчивого развития и соблюдения прав человека для всех, особенно во время пандемии COVID-19.

Генсек ООН высоко оценил проведение Балийского демократического форума и отметил, что встреча продемонстрировала важность поддержания демократических ценностей, таких как свобода, открытость и взаимное уважение друг к другу, особенно во время пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии на открытии 13-го Балийского демократического форума заявила, что политика по преодолению пандемии не ослабила демократических ценностей.

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