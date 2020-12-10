Москва, , 13:49 — REGNUM Средства массовой информации должны быть надёжно защищены от посягательств на свободу слова в мире. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 10 декабря журналистам.

Он поздравил «Радио России», которому исполнилось 30 лет, и телеканал Russia Today, отметивший 15-летие. Представитель Кремля отметил, что дни рождения обоих СМИ пришлись на День прав человека.

Песков пожелал радиостанции и телеканалу, чтобы их права «также были надежно защищены и защищались перед теми, кто посягает в мире на свободу СМИ».

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