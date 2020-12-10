Киев, , 13:41 — REGNUM Венецианская комиссия подготовила для Верховной рады Украины шесть предложений с целью разрешения конституционного кризиса.

Об этом говорится в первом срочном заключении органа, которое сегодня, 10 декабря, публикуют украинские СМИ.

Комиссия отмечает, что уголовная ответственность за сознательное представление ложных деклараций или через непредставление деклараций должна быть восстановлена, «но закон может определять более подробно различные санкции в соответствии со степенью уголовной ответственности».

Также предлагается сохранять санкционную возможность лишения свободы в тех случаях, когда сумма незадекларированных активов суммарно превышать определенную предельную границу, и если недостоверная информация ответственными лицами будет подаваться специально.

Остальные предложения Венецианской комиссии касаются специфических вопросов работы антикоррупционных органов и судебной системы на Украине.

ИА REGNUM напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский официально обратился за помощью к комиссии в урегулировании кризиса 25 ноября.

В конце октября конституционный суд Украины принял решение, отмечающее часть антикоррупционной реформы, что стало причиной кризиса на Украине и охлаждения в отношениях с западными партнерами.