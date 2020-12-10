Москва, , 13:42 — REGNUM Некоторые вопросы, связанные с отношениями России и США, были обсуждены в ходе встречи заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и американского посла в Москве Джона Салливана. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба МИД РФ.

Уточняется, что 10 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков провел встречу с послом США в России Салливаном.

«Обсуждались некоторые вопросы двусторонних отношений», — говорится в заявлении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что своими заявлениями представители нынешней администрации США делают попытки для подрыва основы в будущем диалога с Россией по вопросам урегулированию проблем в сфере стратегической стабильности.