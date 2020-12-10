Киев, , 13:34 — REGNUM Украина рассчитывает на активное участие Молдавии в создании и работе проекта «Крымская платформа», заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе визита в Кишинев сегодня, 10 декабря.

Дипломат заявил, что проинформировал молдавского коллегу о создании новой платформы.

«Мы рассчитываем на активное конструктивное участие Молдовы в этом формате», — сказал глава МИД Украины.

Кулеба поблагодарил Молдавию «за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета», отметив, что Украина так же последовательно всегда поддерживала Кишинев в вопросе Приднестровского урегулирования.

«Мы будем и дальше вместе работать над проектами и усилиями, которые будут способствовать восстановлению территориальной целостности наших стран», — добавил представитель Киева.

ИА REGNUM напоминает, что 7 декабря Украина впервые официально пригласила Молдавию принять участие в создании и работе проекта «Крымская платформа». Соответствующая тема обсуждалась на встрече первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой с послом Молдавии в Киеве Русланом Болбочаном.

Отметим, что предыдущий президент Молдавии Игорь Додон не раз заявлял о российской принадлежности Крыма, что привело к фактическому отсутствию контактов Кишинева и Киева в последние годы. Сейчас власти стран заявили о готовности полностью перезагрузить отношения на новой основе.