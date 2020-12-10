Киев, , 13:20 — REGNUM Успешные переговоры депутата Рады и лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука о производстве российской вакцины от коронавируса на Украине и готовность российских ученых передать технологию производства стали неприятным сюрпризом для действующей власти в Киеве, которая продолжает надеяться закупить вакцину на Западе.

Такое мнение сегодня, 10 декабря, в эфире телеканала «112 Украина» высказал политический аналитик Сергей Лозовский.

По его мнению, представители официальной власти постараются максимально проигнорировать факт переговоров Медведчука с российской стороной о производстве вакцины.

«Я думаю, что отреагируют привычным для себя способом. В лучшем случае они просто отмолчатся, как всегда… Вроде бы, ничего не произошло. То есть там, где-то жизнь проходит стороной, но это — не их сторона. Как говорят на Востоке — звук хлопка одной ладошкой, это тишина. Пока наше правительство не скажет: «Да, мы закупаем», Виктор Медведчук не может делать свои героические движения. Это без иронии, поскольку за них и уголовные дела ему грозят», — сказал Лозовский.

Впрочем, по словам эксперта, молчание украинской власти ни к чему хорошему для неё же не приведет, потому что люди постепенно начинают понимать, какие политические силы на Украине действительно отстаивают их интересы. В качестве примера аналитик привел родной город Зеленского Кривой Рог, где недавно во втором туре выборов мэра кандидат от ОПЗЖ, от партии Медведчука, победил представителя «Слуги народа».

«В целом, люди начинают понимать потихонечку, как-то раскачиваться. И примером тому — результаты выборов в Кривом Роге. Победили другое мировоззрение и совершенно противоположные взгляды на то, что должно происходить в Украине», — добавил Лозовский.

ИА REGNUM напоминает, что 8 декабря в Москве в ходе встречи председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым была достигнута договоренность о производстве российской вакцины от коронавируса на территории Украины. Для реализации этого плана нужно согласие официальной украинской власти. По состоянию на 10 декабря власти Украины действительно игнорируют достигнутые договоренности.