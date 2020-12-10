Москва, , 13:17 — REGNUM Авторы очередной, пятой версии законопроекта о такси предлагают отменить действие экономических законов, считает президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Такси Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Депутаты Госдумы от «Единой России» Виталий Ефимов и Евгений Москвичёв продолжают работать над законопроектом о такси.

«В частности, авторы законопроекта предлагают отменить действие базовых экономических принципов в РФ на отдельно взятом рынке такси и дать государству право регулировать на нем тарифы, по аналогии с рынками электроэнергии, газа, табака и алкоголя. Они полагают, что этот шаг повысит заработки водителей», — отметил Шапарин в Facebook.

Эксперт обратил внимание на то, что против такого нововведения выступают таксопарки, агрегаторы и даже водители.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о такси готовится ко второму чтению Госдумы. Поправки касаются и тарифообразования. Так, тарифы будут учитывать время суток, дни недели и класс комфортности. Москве и Санкт-Петербургу могут разрешить регулировать тарифы на такси.

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