Москва, , 13:13 — REGNUM Участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, который будет проведен в формате видеосвязи, примет 11 декабря участие президент России Владимир Путин. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

«Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в формате видеоконференции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, уточняется, что в ходе данного заседания будет проведено рассмотрение актуальных аспектов деятельности Евразийского экономического союза и в том числе — борьба с распространением коронавируса.

Также указывается, что участники проведут обсуждение стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами ЕАЭС.

Помимо этого, ими планируется принять решения, которые направлены на дальнейшее расширение функционирования единого рынка союза.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о пенсионном обеспечении.