Джакарта, , 13:10 — REGNUM В Индонезии за сутки выявили 6033 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik.

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По состоянию на 11 декабря 2020 года в Индонезии выявлено 598 933 случая заражения SARS-CoV-2.

Согласно данным министерства здравоохранения Индонезии, число пациентов, скончавшихся от коронавируса в стране, увеличилось. За сутки эпидемия унесла жизни 165 человек. Всего от коронавируса в Индонезии скончались 18 336 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в комитете по борьбе с коронавирусом и восстановлению национальной экономики Индонезии заявили, что правительство заказало 155 504 000 доз вакцины против COVID-19.

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