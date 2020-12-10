Москва, , 13:12 — REGNUM Федеральной налоговой службе России следует еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты питания и докладывать о ней премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сам Мишустин заявил 10 декабря на заседании правительства.

Он также поручил Минсельхозу провести переговоры с производителями в связи с продолжающимся ростом цен на продовольствие. Работа ответственных за ситуацию «структур и их руководителей даёт сбой, который необходимо устранить», об этом говорит тот факт, что на подорожание продуктов правительству указывает президент.

Мишустин обратил внимание на отсутствие в стране дефицита продовольственных товаров. Их достаточно для обеспечения потребителей.

К переговорам с производителями должны подключиться ФАС, ФНС и первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Федеральной налоговой службе поручаю напрямую еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты питания и докладывать мне на оперативном совещании по понедельникам», — сказал глава правительства.

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