Подгорица, , 13:34 — REGNUM Над улучшением отношений с Россией будет работать Черногория до того уровня, пока это не будет нарушать европейский курс страны. Об этом 10 декабря заявил новый глава МИД Черногории Джордже Радулович в эфире канала TV Vijesti.

«Мы будем работать над улучшением отношений с Россией, но до того уровня, пока это не нарушает наши европейские стремления и стратегические цели», — сказал он.

При этом Радулович, говоря о скандале между Сербией и Черногорией с высылкой дипломатов, отметил, что новое черногорское правительство не будет отменять решение своих предшественников об объявлении персоной нон грата посла Сербии в Черногории Владимира Божовича.

«Новое правительство считает высылку послом недобрососедской мерой, однако в настоящий момент, к сожалению, отменить это решение невозможно, потому что Черногория вручила Сербии ноту об объявлении посла персоной нон грата», — сказал новый глава МИД Черногории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый министр юстиции, прав человека и меньшинств Черногории Владимир Лепосавич подтвердил, что текст поправок к резонансному Закону о свободе вероисповедания завершен.