Ереван, , 12:53 — REGNUM Полицейские начали задержания участников протестной акции, требующих отставки председателя правительства Армении Никола Пашиняна, у здания правительства Армении в Ереване. Об этом 10 декабря рассказал начальник управления по связям с общественностью и информации национальной полиции Ашот Агаронян.

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"Около здания правительства проходит митинг. Полиция на месте, следит за соблюдением общественной безопасности. Уже есть задержанные участники протеста», — приводит его слова РБК.

Также Агаронян уточнил, что в настоящее время задержано 29 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря стало известно, что новая акция оппозиции, которая требует отставки главы правительства Армении Никола Пашиняна, началась в Ереване у здания парламента страны.