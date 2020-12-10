Москва, , 12:59 — REGNUM Железнодорожная магистраль между Санкт-Петербургом и Хельсинки, проложенная полтора века назад, стала неотъемлемой частью масштабной сети, позднее связавшей Европу и Азию. Об этом говорится в поздравительной телеграмме российского президента Владимира Путина участникам российско-финляндского телемоста, приуроченного к 150-летию начала железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией.

Путин поздравил участников телемоста с этой датой, а также с 10-летием запуска скоростного поезда «Аллегро». Сегодня железная дорога Санкт-Петербург — Хельсинки по-прежнему имеет важное значение, отметил он.

«И сегодня она продолжает выполнять важную роль в отношениях между нашими странами, а ее эффективной, качественной и безопасной работе мы уделяем большое внимание», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Запуск экспресса, добавил он, показал пример продуктивной кооперации между Россией и Финляндией, а также Европейским союзом в целом. «Аллегро» востребован и популярен, за десять лет он перевёз около 4 млн пассажиров.

Движение поездов между Санкт-Петербургом и Хельсинки началось в 1870 году. На торжественном открытии присутствовал император Александр II.

Скоростной поезд «Аллегро» сократил продолжительность поездки между Петербургом и финской столицей до 3,5 часов.