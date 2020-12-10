Тирана, , 22:12 — REGNUM Вечером 9 декабря в столице Албании Тиране и нескольких других городах страны, в том числе в Люшне и Дурресе, прошли протесты. Поводом для протестов стало убийство полицейским 25-летнего Клодиана Руши на пороге собственного дома. Разные источники сообщают о разных причинах выхода Руши из дома, однако факт его беспричинного убийства полицейским несомненен.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, протестующие прошли от дома убитого до мэрии и здания правительства. На своем пути они, видимо беря пример с заокеанских коллег, также возмущенных полицейским произволом, били витрины, стекла в мэрии, торговых центрах и министерстве внутренних дел и даже покусились на святое — повалили и сожгли новогоднюю елку и все остальные новогодние украшения на здании мэрии.

Помимо этого, ярость протестующих вызвали мусорные баки, содержимое которых также было предано огню.

Для разгона толпы использовался слезоточивый газ. Власти пообещали представить организаторов беспорядков перед судом. В ходе протестов были ранены девять полицейских, одному из них грозит потеря глаза. Также оказались ранены двое протестующих.

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