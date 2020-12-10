Подгорица, , 13:23 — REGNUM Новое правящее большинство в Черногории по-прежнему привержено «внешнеполитическим приоритетам». Такой вывод был сделан во время виртуальной встречи председателей парламента и правительства Черногории Алексы Бечича и Здравко Кривокапича с вице-председателем Европейской комиссии и верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Бореллем. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Борелль одобрил приверженность нового правящего большинства Черногории внешнеполитическому курсу и подчеркнул, что Подгорица и Евросоюз должны вместе работать над тем, чтобы устранить все преграды для объединения.

Он отметил, что интеграция Черногории в Европейский союз по-прежнему занимает высокое место в списке приоритетов, и выразил удовлетворение тем, что Черногория гармонизировала свою внешнюю политику с ЕС.

Напомним, в опубликованной в феврале 2018 года стратегии ЕС отмечалось, что Черногория наряду с Сербией являются фаворитами, которые могут быть «потенциально готовы» к вступлению в ЕС в 2025 году.