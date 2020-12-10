Джакарта, , 12:30 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан изучает экономическое сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Саудовской Аравией, сообщает Antara.

Министр заявил о необходимости в более тесном двустороннем сотрудничестве между странами, чтобы иметь возможность восстановить экономику после пандемии.

«Появление вакцины принесло хорошие новости в экономическом секторе. Но без реального сотрудничества в области инвестиций восстановление экономики Индонезии не будет оптимальным», — отметил Лухут Бинсар Панджаитан.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты из Европейского союза (ЕС) и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) изучают дальнейшие возможности сотрудничества по разработке вакцины против COVID-19.

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