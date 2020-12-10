Москва, , 12:26 — REGNUM Своими заявлениями представители нынешней администрации США делают попытки для подрыва основы в будущем диалога с Россией по вопросам урегулированию проблем в сфере стратегической стабильности. Об этом 10 декабря говорится комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, распространенном пресс-службой российского внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на выступление спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли в американской НПО «Национальный институт публичной политики».

«Явно просматривается и стремление максимально подорвать основу для возможных последующих действий Москвы и Вашингтона по деэскалации и взаимоприемлемому урегулированию накопившихся в стратегической сфере проблем», — говорится в заявлении Захаровой.

Также она отметила, что на это же направлено сделанное спецпосланником заявление о необходимости для США разработки и развёртывания наземных ракет средней и меньшей дальности для противодействия России и Китаю, и указала, что такие публичные заявления являются очевидно дестабилизирующими, «а их направленность на сокращение возможностей для предотвращения новых ракетных кризисов даже не скрывается».

Кроме этого, Захарова призвала Вашингтон отказаться от такого рода рискованных планов и напомнила, что предложение России к диалогу остается в силе, так же как и предложенные Москвой «конкретные инициативы, направленные на предотвращение гонки ракетных вооружений в «мире без Договора о РСМД».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли негативно отреагировал на сделанное в октябре 2018 г. официальное предложение России о принятии двустороннего заявления с подтверждением недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана.