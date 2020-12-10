Нур-Султан, , 12:18 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана распределила места в избирательном бюллетене на выборах в Мажилис (парламент) республики, сообщили 10 декабря в пресс-службе ЦИК.

Порядок очередности наименований политических партий распределялся через жеребьевку. Процедура прошла открыто в режиме видеотрансляции. Первое место досталось Народной партии Казахстана, второе — партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), третье — Народно-демократической партии «Ауыл» («Село»), четвертое — демократической партии «Ак Жол» («Светлый путь»), пятое — партии «Адал» («Справедливость»).

Напомним, 10 января в Казахстане пройдут выборы депутатов в Мажилис (парламент) республики и местные маслихаты (представительные органы власти). По состоянию на 1 декабря в Казахстане числится 11,9 млн избирателей.

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