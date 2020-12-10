Джакарта, , 12:11 — REGNUM Эксперты из Европейского союза (ЕС) и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) изучают дальнейшие возможности сотрудничества по разработке вакцины против COVID-19, сообщает Antara.

Две организации регионального уровня имеют общую цель, а именно достижение многосторонних усилий по обеспечению доступности и эффективности вакцины против COVID-19.

Сотрудничество в области вакцин между двумя региональными организациями было сформировано после предоставленной ЕС помощи Юго-Восточной Азии, в частности, пакета стоимостью 800 млн евро для борьбы с COVID-19 в АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем в размере 500 млн долларов США для поддержки усилий правительства Индонезии по расширению доступа к финансовым услугам для малых и средних предприятий.

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