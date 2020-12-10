Варшава, , 12:07 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда принял участие в благотворительной акции «Миллион шариков для Ингуши». Акция направлена на спасение жизни трехлетней девочки, страдающей спинальной мышечной атрофией.

«Я призываю вас помочь!», — написал Дуда на своей странице в Facebook.

«Благотворители попросил меня принять участие в кампании «Миллион шариков для Ингуши». В мою задачу вошло повесить шарик на рождественскую ёлку с хэштегом #bohaterskaInga, сфотографировать данное действие и опубликовал фото в соцсетях. Кроме того, необходимо передать эстафету еще трем людям, чтобы они проделали то же самое», — пояснил Дуда.

Согласно задумке организаторов акции, шариков на елках с хэштегом в поддержку ребенка должен набраться миллион, что придаст огласке её историю и тем самым облегчит сбор пожертвований на дорогостоящее лечение.

Трехмесячная жительница Польши борется со спинальной мышечной атрофией. Болезнь угрожает её жизни, и в качестве спасения поможет лишь генная терапия. «Данная процедура стоит более 9 миллионов злотых [2,45 миллиона долларов США]. Препарат остановит прогрессирование болезни и позволит малышке начать новый этап лечения», — написали на сайте www.siepomaga.pl, где организован сбор средств.