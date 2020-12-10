Минск, , 12:22 — REGNUM План применения совместной группировки войск России и Белоруссии необходимо актуализировать из-за действий НАТО у западной белорусской границы. Об этом 10 декабря президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с министром обороны страны Виктором Хрениным и начальником белорусского генштаба Александром Вольфовичем, его слова приводит агентство БелТА.

«Президент напомнил, что еще ранее были достигнуты договоренности о том, чтобы осовременить, актуализировать план применения совместной группировки войск с учетом ситуации на западных границах и в мире вообще», — говорится в материале журналистов агентства.

Также Лукашенко заявил, что он хотел бы узнать о том, что появилось нового ввиду переработки указанных документов «и что предстоит нам еще сделать (если необходимо), потому что нагнетание обстановки идет».

«Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят, оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то», — подчеркнул белорусский лидер.

Кроме того, он отметил, что Белоруссии в этом плане нельзя успокаиваться, несмотря на то, что за спиной у республики стоит российская армия, являющаяся очень мощной, второй армией в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом к властям Литвы ввести санкции в отношении компании «Беларуськалий», которая является одним из наиболее крупных поставщиков калийных удобрений в мире, выступила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.