Новосибирск, , 12:05 — REGNUM Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева госпитализирована с подозрением на коронавирус. Об этом пишет «Сибкрай.ru».

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"Наталью Ярославцеву положили в лечебное учреждение с подозрением на коронавирус, — уточняет СМИ. — О её состоянии пока не сообщается, но известно, что в пятницу Ярославцева ещё была на мероприятиях, а 9 декабря на пресс-конференцию вместо неё пришел её заместитель Григорий Милогулов. Её подчиненные говорят, что она не выйдет на работу, скорее всего, до конца 2020 года».

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 170 новых случаев заражения коронавирусом, днём ранее — 168 случаев.

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