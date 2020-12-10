Белград, , 12:04 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 9 декабря провёл встречу по видеосвязи с председателем Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

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Вучич сообщил председателю Европейского банка, что Сербия приняла тщательно продуманный пакет мер экономической помощи экономике и населению в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавируса, стоимость которого достигнет 12,7% валового общественного продукта, то есть 6 миллиардов евро.

«Отличные результаты, с которых мы начали 2020 год, позволили нам выделить огромные деньги для поддержки экономики и граждан», — отметил президент Вучич.

Подчеркивается, что Вучич выразил надежду, что в ближайшие два года Сербия будет иметь устойчивый и самый высокий экономический рост в Европе.

По его словам, это подтверждается как прогнозами Международного валютного фонда, так и Европейской комиссии, а также тем фактом, что первоначальный прогноз роста ВВП на 2021 год пересмотрен, и в отличие от первоначальных 4%, как прогнозировалось до кризиса, вызванного коронавирусом, прогнозируемый реальный рост ВВП Сербии сейчас составляет 6%.