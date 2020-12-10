Стокгольм, , 11:41 — REGNUM В настоящее время многие крупные средства массовой информации (СМИ) в Швеции участвуют в раздаче государственных грантов на сумму в 500 миллионов крон (€48,8 млн). Средства будут распределяться в рамках редакционной поддержки. Об этом сообщила газета Fria Tider.

На прошлой неделе стало известно, что на помощь смогут рассчитывать три альтернативных СМИ. Речь идет о Samhällsnytt, Exakt24 и Swebbtv.

Консервативной газете Fria Tider была оказана помощь в размере 1,3 миллиона крон (€126 тыс.).

Теперь ряд крупных коммерческих изданий также получат государственные гранты. Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan и Helsingborgs Dagblad получат по 11,9 миллиона шведских крон (€116 тыс.).

Читайте ранее в этом сюжете: SVT: электоральный рейтинг шведских «Социал-демократов» стабилизировался