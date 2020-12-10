Стокгольм, , 11:47 — REGNUM Контролирующие правительство Швеции «Социал-демократы», похоже, остановили падение своего рейтинга. Последний опрос SVT/Novus показывает, что ситуация с общественным мнением стабилизировалась. «Либералы» по-прежнему находятся в состоянии электорального кризиса, а «Умеренные» остаются второй крупнейшей партией в Швеции. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Несмотря на то, что мы не видим каких-либо статистически значимых изменений с прошлого месяца, мы можем отметить, что Социал-демократы развернули пятимесячную тенденцию к снижению своего рейтинга», — заявил генеральный директор Novus Торбьорн Шёстрём.

Согласно данным опроса, сейчас за «Социал-демократов» готовы проголосовать 28% избирателей. Если парламентские выборы в стране состоялись бы в ближайшее время «Умеренные» смогли бы рассчитывать на голоса 21,7% граждан Швеции, обладающих правом голоса. Тройку лидеров замыкают «Шведские демократы» — 18,5%.

В опросе, проведенном журналистами SVT Nyheter совместно с социологами из Novus в период с 9 ноября по 6 декабря, приняли участие 3 813 человек.

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