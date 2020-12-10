Вильнюс, , 11:17 — REGNUM С призывом к властям Литвы ввести санкции в отношении компании «Беларуськалий», которая является одним из наиболее крупных поставщиков калийных удобрений в мире, выступила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая находится в Вильнюсе с августа текущего года. Об этом бывший кандидат заявила в интервью агентству BNS.

«Мы просим не покупать продукцию, производимую компанией «Беларуськалий», чтобы деньги этого предприятия не поступали режиму (президента Белоруссии Александра) Лукашенко», — сказала Тихановская.

Также она отметила, что говорила об этом с представителями литовского правительства.

«Мы затронули вопрос о повышении стоимости транзита (удобрений «Беларуськалий» через литовский порт Клайпеда), чтобы это было увязано с увольнениями работников предприятия: увольняете людей — повышаем цену или прекратим транзит», — добавила экс-кандидат.

Кроме того, по словам Тихановской, на «Беларуськалий» ведут увольнение работников, поддерживающих протесты против белорусских властей. При этом она уточнила, что также санкции могли быть введены в отношении белорусских предприятий «Гродно Азот» и «Нафтан».

Вместе с тем, бывший кандидат указала, что литовские власти отреагировали на ее предложение неоднозначно.

«Политики высказывают разные мнения», — пояснила Тихановская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Белоруссии ограничивают выезд из страны через наземные границы в связи с распространением нового коронавируса.