Подгорица, , 11:11 — REGNUM Новый министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович сообщил, что новые власти страны не могут вернуть обратно посла Сербии Владимира Божовича, объявленного недавно персоной нон грата.

«Если бы я был послом в стране, я, вероятно, не стал бы публично, независимо от личного мнения, высказывать взгляды, которые могут быть чувствительны к внутреннему консенсусу в этой стране», — сказал Радулович.

По его словам, новое правительство ничего не может сделать с «помилованием» посла Сербии в Черногории Владимира Божовича, которого уходящий МИД Черногории признал персоной нон грата из-за публичных высказываний о событиях 1918 года, когда Черногория вошла в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев. В современной Черногории принято считать, что страна была аннексирована Сербией, что вызывает споры экспертов и политических сил.

«Показательно, что это произошло за четыре дня до прихода к власти нового правительства. Новое правительство считает, что высылка посла не является показателем добрососедских отношений», — сказал Радулович TV Vijesti.

По его словам, дипломаты должны смотреть в будущее, а не в прошлое. Он считает, что тема изгнания Божовича — это еще одна тема, которая разделяет черногорское общество: «Во время мандата этого правительства мы постараемся сократить количество этих тем до минимума».

На данный момент, поясняет Радулович, к сожалению, невозможно отозвать решение о высылке посла Божовича, поскольку Черногория передала государству Сербии ноту о том, что он является персоной нон грата.