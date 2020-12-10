Подгорица, , 11:04 — REGNUM Новый министр юстиции, прав человека и меньшинств Владимир Лепосавич подтвердил иданию Dan, что текст поправок к резонансному Закону о свободе вероисповедания завершен.

Министр отметил, что оспариваемые статьи этого закона были удалены и изменены.

Предлагаемые поправки к закону будут определены правительством в срочном порядке в начале следующей недели, а затем переданы в парламент для голосования. Поправки в закон — это одно из главных предвыборных обещаний оппозиции.

«Предложение готово и будет принято в соответствии с законодательной процедурой. Хотя это срочная процедура внесения поправок в закон, когда организация публичных слушаний не является обязательной, мы начали проводить интенсивные консультации с религиозными общинами» — сказал Лепосавич.

Напомним, что закон о свободе вероисповедания в Черногории был принят парламентом 27 декабря 2019 года и вступил в силу 8 января. Его принятие вызвало в стране массовые протесты священства и прихожан Сербской православной церкви.