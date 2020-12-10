Стокгольм, , 11:09 — REGNUM 8 декабря в Риксдаге сформировалось парламентское большинство, выступающее за сближением Швеции с военным альянсом НАТО. В эфире телеканал SVT военный аналитик Шведского внешнеполитического института Калле Хоканссон оценил перспективы Швеции на вступление в НАТО.

«Членство Швеции в НАТО возможно, если ситуация в области политики безопасности ухудшится», — заявил Хоканссон.

Напомним, шведские парламентарии выступают за «право на вступление в НАТО». Это не означает напрямую, что Швеция будет подавать заявку на членство в западном альянсе под руководством США, а скорее, что Швеция рассмотрит этот вопрос в будущем, если сочтет это необходимым для проведения политики в области безопасности.

Подобный инструмент своей внешней политики ранее выбрала Финляндия. Страна также приняла концепцию «права на вступление НАТО».

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