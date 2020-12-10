Стокгольм, , 11:06 — REGNUM 8 декабря Швеция стала еще на один шаг ближе к тому, чтобы вступить в НАТО, после того как «Шведские демократы» изменили свою позицию по вопросу присоединения к Североатлантическому военному альянсу. В свою очередь, журналисты SVT Nyheter решили заглянуть в официальные документы парламентских партий, чтобы узнать какие политические силы в Швеции выступают за реализацию данной меры.

«Конечная цель политики безопасности заключается в обеспечении независимости и автономии Швеции», — говорится в партийной программе «Социал-демократов».

»Швеция должна быть полноценным участником НАТО», — говорится в аналогичном документе «Умеренных».

»Как страна-участница движения неприсоединения, мы не должны выбирать себе врагов, даже если мы участвуем в санкциях и эмбарго на поставки оружия в отношении отдельных стран», — пишут «Шведские демократы» в своей партийной программе.

«Если Швеция вступит в НАТО, это означает, что мы вносим свой вклад в обеспечение безопасности вокруг Балтийского моря и проявляем солидарность с нашими балтийскими друзьями и остальной Европой», — говорится в партийной программе «Центристов».

»Мы говорим свое «нет» шведскому членству в НАТО», — гласит официальная позиция «Левых».

»Для западного мира НАТО является главным гарантом мира, безопасности и военной мощи. Поэтому Швеции необходимо вступить в НАТО», — сообщают «Христианские демократы» в своей партийной программе.

«Членство Швеции в НАТО сделало бы возможным тесное и доверительное сотрудничество с другими странами Северной Европы и Прибалтики», — заявляют в своем партийном документе «Либералы».

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