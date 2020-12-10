Берлин, , 10:57 — REGNUM В министерстве иностранных дел Германии заявили, что Индонезия является одним из вдохновителей и образцов для развития ислама в европейских странах, сообщает Antara.

Глава по делам религий и внешней политики министерства иностранных дел Германии Фолькер Берресхайм заявил, что Индонезия, страна с самым большим мусульманским населением в мире, преуспела в применении «срединного пути ислама».

По его словам, эта практика, разработанная в Индонезии, стала образцом при подготовке программы обучения священников в Европе, включая Германию.

Известно, что в семинаре под названием «Наведение мостов между мусульманскими странами и сообществами: подготовка имамов в Европе и Северной Америке как общая проблема» приняли участие ученые из нескольких европейских университетов, в частности Франции, Дании и Нидерландов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии обратил внимание на проблему свободы вероисповедания, которая имеет место в нескольких регионах страны.

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