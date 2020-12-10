Киев, , 10:46 — REGNUM Карантин выходного дня, который введен Киевом, является «украинским продуктом», использующимся в настоящее время в других европейских странах. Об этом 10 декабря заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию «Украинская правда».

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"Карантин выходного дня? Мы разработали (его) сами. Это фактически был украинский продукт, мы его просчитали, на сегодняшний день им начинают пользоваться европейские страны», — заявил глава украинского правительства.

При этом Шмыгаль подчеркнул, что целью введения данной ограничительной меры является не снижение уровня заболеваемости COVID-19, а его стабилизация, которая необходима для того, чтобы протянуть до конца декабря 2020 года — начала января 2021 года, когда можно без ущерба для экономики страны ввести более жесткие карантинные ограничения.

«Сделать зимние каникулы, назовем это так. Они и так будут вводиться. То есть небольшими корректировками можно будет достичь колоссального результата», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на Украине был выявлен 13371 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.