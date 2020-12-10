Москва, , 10:39 — REGNUM Заместитель министра обороны России Александр Фомин принял участие в седьмом заседании совещания министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров («СМОА плюс»), проводившемся в онлайн формате. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В своем выступлении Фомин поздравил участников совещания с 10-летним юбилеем создания «СМОА плюс» и осветил подход России к обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По итогам заседания главами делегаций принято Совместное заявление министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров, нацеленное на дальнейшее укрепление многостороннего военного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что формат «СМОА плюс» был создан в 2010 году по инициативе Вьетнама для оптимизации взаимодействия оборонных ведомств стран АСЕАН и так называемых стран-партнеров по диалогу: Австралии, Индии, Китая, Новой Зеландии, Южной Кореи, России, США и Японии.