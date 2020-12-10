Москва, , 10:37 — REGNUM Российское Министерство иностранных дел раскритиковало ситуацию с правами человека, сложившуюся на Украине. Это следует из доклада «О ситуации с правами человека на Украине», который опубликован ведомством 9 декабря.

Украинская правозащитная сфера пребывает в тяжёлом положении. Есть множество фактов нарушений прав и свобод граждан, при этом руководство государства не желает и не способно эти проблемы решить, указывают авторы доклада.

Так, более года назад к власти на Украине пришёл новый президент Владимир Зеленский, однако каких-либо признаков выправления ситуации нет. Право на свободу и личную неприкосновенность не соблюдается, людей незаконно помещают под стражу, пытают и запугивают, подвергают жестокому обращению в том числе для того, чтобы заставить их признать вину.

На Украине, отмечают в МИД РФ, продолжают преследовать политических оппонентов действующей власти, журналистов, общественников. Это выдаётся за борьбу с «российской агрессией и сепаратизмом». В преследованиях задействованы радикальные националисты.

«Ограничиваются права внутренне перемещенных лиц, русскоязычного населения и представителей национальных меньшинств. Не прекращаются гонения на священнослужителей и прихожан канонической Украинской православной церкви», — говорится в докладе.

Зеленский продолжает курс по переписыванию истории, героизации нацистов и их пособников, борьбе с советским наследием. Нарастает давление на СМИ. За девять месяцев текущего года на Украине зафиксировано 56 фактов нападений на журналистов. Усугубляющиеся гуманитарные проблемы жителей Донбасса официальный Киев также не решает.