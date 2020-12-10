Москва, , 10:22 — REGNUM Совместные военные учения со странами-участницами НАТО проведут впервые за 10 лет корабли ВМФ РФ. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Уточняется, что военные учения «АМАН-2021» будут проводиться в феврале 2021 года у берегов Пакистана в акватории Карачи.

«В учении <…>, кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, Морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой Республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии», — говорится в сообщении.

Также указывается, что от ВМФ РФ в данных манёврах будут принимать участие фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135S, оборудованный для слежения за стартами межконтинентальных баллистических ракет, несколько часов курсировал над Беринговым морем у границ России.