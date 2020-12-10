Джакарта, , 10:15 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди перед главами иностранных делегаций на открытии 13-го Балийского демократического форума заявила, что политика по преодолению пандемии не ослабила демократических ценностей, сообщает Antara.

«Мы видели, как демократические принципы столкнулись с проблемами во время пандемии. Право собираться, голосовать и выражать общественное мнение ограничено. В нормальных условиях такая политика неприемлема. Однако во время кризиса такая политика разрешена», — говорится в заявлении главы МИД Индонезии.

«Пандемия не должна умалять ценности демократии и в то же время: демократия не должна быть препятствием для победы над пандемией. Фактически, мы считаем, что демократия является наиболее подходящим инструментом для каждой страны в борьбе с эпидемией», — заявила Ретно Марсуди.

По словам министра, проводимая ограничительная политика не лишит людей их основных свобод.

Известно, что в 2020 году Балийский демократический форум проходит в режиме онлайн. В нём приняли участие 44 представителя из 26 стран и трех международных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Балийский демократический форум поднимет проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются демократические страны во время пандемии.

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