Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Прокуратура американского штата Делавэр проводит проверку налоговых дел Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США Джозефа Байдена. Об этом сообщил сам Хантер.

«Я очень серьезно отношусь к этому, но уверен, что профессиональное и объективное рассмотрение этих вопросов продемонстрирует, что я вел свои дела законно», — цитирует его Reuters.

Отмечается, что расследование было начато в 2018 году, следователи изучили множество вопросов, включая причастность Хантера Байдена к коррупции в зарубежных странах, в том числе в КНР.

Напомним, ранее телеканал Fox News сообщило, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден в 2017 году лично встречался с партнерами его сына Хантера по китайскому бизнесу.

По данным телеканала, в 2017 году Тони Бобулински, один из партнеров Хантера Байдена, встречался с Джо Байденом. Тогда Бобулински возглавлял компанию Sinohawk, связанную с китайской CEFC. В переписке он предлагал привезти Хантеру переводы на китайский язык ряда документов.

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