Джакарта, , 09:59 — REGNUM Начальник национальной полиции Индонезии Идхам Азис оценил проведение региональных выборов в стране, которые состоялись 9 декабря 2020 года, сообщает Kompas.

«Мы благодарны за то, что процесс голосования в день выборов прошел безопасно, без каких-либо помех», — заявил начальник национальной полиции.

Известно, что процесс подсчета голосов ещё продолжается.

Идхам Азис призвал все стороны быть готовыми принять официальные результаты выборов.

«В разгар пандемии мы призываем общественность не проводить массовые празднования победы кандидатов на выборах», — говорится в заявлении национальной полиции Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, результаты региональных выборов в Индонезии объявят в конце декабря 2020 года.

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