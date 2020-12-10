Стокгольм, , 10:03 — REGNUM Парламентское большинство в шведском Риксдаге теперь выступает за готовность вступить в НАТО в качестве возможного варианта политики безопасности. Это произошло после того, как 9 декабря «Шведские демократы» изменили свою позицию по возможности присоединения к военному альянсу, передает Reuters.

Подчеркивается, что шведские парламентарии выступают за «право на вступление в НАТО». Это не означает напрямую, что Швеция будет подавать заявку на членство в западном альянсе под руководством США, а скорее, что Швеция рассмотрит этот вопрос в будущем, если сочтет это необходимым для проведения политики в области безопасности.

«Мы давно выступали за вступление в оборонный союз с Финляндией и сейчас делаем решительный шаг в этом направлении», — заявил лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон.

Тем не менее, журналисты обращают внимание, что правительство Швеции, которое непосредственно занимается проведением и реализацией внешней политики и ведает вопросами государственной безопасности возражает против сближение с альянсом с помощью «права на вступление в НАТО».