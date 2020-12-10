Москва, , 09:45 — REGNUM Судьба Великого Новгорода как исторического города России и крупного туристического центра в полной мере зависит от реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом заявил 10 декабря главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Накануне стало известно, что вариант «Новгородский», который предполагает прохождение будущей трассы ВСМ на максимальном приближении к Великому Новгороду, выбран ОАО «РЖД» в качестве основного. Магистраль планируется построить к 2027 году.

«Опыт железнодорожного строительства в Российской империи, взрывной рост которого произошел в 1860—1870 годах, убедительно доказывает, что даже самые старые, самые успешные торгово-купеческие города, мимо которых прошла железная дорога, захирели и пришли в упадок», — напомнил Модест Колеров.

Модест Колеров Известны многочисленные случаи того, как торговые общества городов, в обход которых должны были пройти железнодорожные пути, специально собирали деньги, чтобы подкупить строителей железной дороги и провести ее через свой город. Но не у всех нашлись достаточные средства, поскольку железнодорожное строительство было чрезвычайно коррупционно ёмким. Такая же судьбы ждала бы (и может быть ждёт) Великий Новгород, если ВСМ всё-таки пройдет мимо него.

Главный редактор ИА REGNUM напомнил еще один интересный исторический факт, но уже из современной истории России.

Модест Колеров В 1990—2000-е годы, когда западные инвесторы принимали решение о реализации больших проектов в России, они следовали трем основным принципам. Это должен был быть областной центр, расположенный недалеко от столицы, а также на расстоянии не более 150 км от ближайшего международного аэропорта. Именно поэтому в свое время для инвестиционных проектов был выбран Великий Новгород и была выбрана Калуга.

Но мы понимаем, что по объему пассажирских перевозок никакой аэропорт не может конкурировать с железной дорогой. И Великий Новгород как туристический центр первого уровня нуждается в железной дороге.

«В связи с этим возникает второй вопрос: сможет ли сам город «переварить» увеличенный поток туристов с точки зрения гостиничной, потребительской и другой необходимой инфраструктуры? Не пострадает ли при этом исторический центр?» — обращает внимание главный редактор ИА REGNUM.

«Таким образом, от высокоскоростной магистрали зависит судьба Великого Новгорода», — резюмировал Колеров.

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