Варшава, , 09:40 — REGNUM Заместитель министра юстиции Польши Марчин Романовский во время пресс-конференции заявил, что в Нидерландах нарушаются базовые права человека и основополагающие принципы верховенства права. Об этом передает Polskie Radio 24.

«В Западной Европе критикуют Польшу и Венгрию за нарушения принципа верховенства закона, в то же время там молчат, когда в их странах вовсю действует эвтаназия. Причем её делают в том числе в отношении больных людей, которые не могут против этого возразить», — заявил Романовский.

По его словам, особенно можно выделить Нидерланды: статистика по эвтаназии в этой стране не может не обеспокоить. «В прошлом году в Нидерландах было проведено 6 тысяч случаев эвтаназии. При этом практика показывает, что более четверти случаев эвтаназии вообще не регистрируется, поэтому мы предполагаем, что это число больше. Эвтаназия там составляет более 4% от всех смертей», — подчеркнул замминистра юстиции.

«Свободные аборты и эвтаназия — это убийство человека, жизнь которого должна охраняться. Это базовые и главные права человека, а они там игнорируются. Это демонстрирует отсутствие уважения к человеческой жизни, и, следовательно, Нидерланды являются одной из стран, где нарушается верховенство закона», — отметил Романовский.

Напомним, 2 декабря палата представителей Нидерландов приняла резолюцию, обязывающую правительство страны подать на Польшу в суд Европейского союза за то, что, по мнению депутатов, Варшава не соблюдает принцип верховенства закона во внутренней политике. «Дисциплинарная палата Верховного суда Польши все еще продолжает работать и отзывает у судей иммунитет, хотя её работа должна была быть полностью приостановлена согласно правилам и нормам Евросоюза. Поэтому существует серьезная угроза верховенству закона в Польше», — говорится в резолюции.