Новосибирск, , 09:40 — REGNUM Глава Новосибирска Анатолий Локоть не планирует увольнять начальника департамента строительства, как того потребовал депутат горсовета Александр Бурмистров (КПРФ). Локоть заявил, что доверяет специалистам мэрии.

Напомним, ранее Александр Бурмистров сообщил, что обратился к мэру с просьбой отправить Алексея Кондратьева в отставку. По его словам «департамент строительства нагло и цинично уродует город».

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«Новосибирск развивается быстро и бурно: есть противоречия, в том числе и конкурентные. Таких точек много на территории Новосибирска. Если в ходе каждого противоречия увольнять, мы лишимся специалистов», — цитирует «Тайга.инфо» мэра.