Додома, , 09:43 — REGNUM Танзанийский депутат, выдвинутый на правительственный пост, был отстранен от должности и заменен другим кандидатом после того, как он не смог зачитать текст присяги. Об этом передаёт Swahili Times.

Фрэнсис Ндулане, которому предстояло стать помощником министра в министерстве шахт, попытался произнести слова присяги несколько раз, прежде чем его попросили сесть на место, и к присяге вызвали других политиков.

Видеозапись мероприятия в доме правительства Танзании в Додоме, на котором присутствовал президент Джон Магуфули, была опубликована в Twitter.

В своем выступлении на мероприятии Магуфули сказал, что он подробно изучил резюме всех кандидатов, прежде чем назначить их, но добавил, что Ндулане будет заменен.

«Я отдам эту должность тому, кто сможет принести присягу должным образом», — сказал президент.

Он сказал Ндулане, что тот сохранит свое депутатское кресло, но «нам придется найти замену» на должность в министерстве.

Ндулане не прокомментировал инцидент.