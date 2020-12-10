Каракас, , 09:34 — REGNUM Альянс левых сил Венесуэлы «Большой патриотический полюс Симона Боливара», возглавляемый «Единой социалистической партией» действующего президента страны Николаса Мадуро, получил на выборах в парламент страны 91,34% голосов. Об этом сообщается в итоговых данных, опубликованных Национальным избирательным советом Венесуэлы.

Согласно этим данным, альянс поддержали 4 317 819 венесуэльцев, что позволило левым силам занять 253 места в парламенте из 277.

Ещё 11 мест в парламенте достались движению «Демократическое действие», а от одного до трех мандатов — пяти малым партиям. Также три кресла достанутся представителям коренных народов.