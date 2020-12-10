Вашингтон, , 09:21 — REGNUM США с приходом новой администрации в Белый дом не должны отказываться от выбранного курса в отношении Ирана, заключающегося в оказании на республику максимального давления, заявил научный сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин в статье, вышедшей 7 декабря в The National Interest.

«Среди внешнеполитических комментаторов стало чем-то вроде расхожего мнения, что кампания госсекретаря Майкла Помпео по оказанию «максимального давления» на Иран провалилась», — отметил Рубин, обращая внимание на то, что иранская тема стала объектом политических игр.

Как демократы, так и республиканцы указывают на малую эффективность выбранного Вашингтоном курса в отношении Тегерана. Многие комментаторы подчеркивают, что он нанес сильный экономический ущерб иранскому режиму, но пока не привел к какому-либо результату, отвечающему американским интересам.

«Однако неправильно было бы списывать «максимальное давление» как неэффективную или ошибочную стратегию, даже если и верна информация о том, что исламская республика увеличила степень обогащения урана и стала активнее поддерживать различные вооруженные формирования», — продолжил эксперт Американского института предпринимательства.

По его словам, если считать выдвинутые Помпео требования к Ирану, которые включали в себя прекращение террористической деятельности, работ над ядерным оружием и ракетам, поддержки вооруженных формирований, борющихся с правительствами по всему региону, угрозы уничтожения Израиля и прочие, значит признать поведение Тегерана нормальным.

Логической ошибкой Рубин назвал мнение, согласно которому, если та или иная стратегия дает свои плоды не сразу или кажется неэффективной, то нужно искать новый подход. Например, стратегия США по противодействию постепенному захвату территорий в Южно-Китайском море со стороны Китая не заставила Пекин, изменить своей курс, что не означает, что пришло время признать претензии Китая на рифы и атоллы в этом регионе.

«Учитывая, как сильно иранское руководство затянуло пояса, чтобы пережить Трампа, лучшим курсом стало бы вопреки циничным расчетам властей республики поддержать давление еще на протяжении нескольких месяцев», — отметил аналитик.

«Именно неспособность Советского Союза экономически выстоять в холодной войне привела к его краху, и если иранское руководство не увидит свет в конце туннеля, по опыту можно говорить о том, что даже верховный лидер поступится своими провозглашенными принципами с целью выживания», — заключил Рубин.