Вашингтон, 10 декабря 2020, 09:21 — REGNUM США с приходом новой администрации в Белый дом не должны отказываться от выбранного курса в отношении Ирана, заключающегося в оказании на республику максимального давления, заявил научный сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин в статье, вышедшей 7 декабря в The National Interest.
Как демократы, так и республиканцы указывают на малую эффективность выбранного Вашингтоном курса в отношении Тегерана. Многие комментаторы подчеркивают, что он нанес сильный экономический ущерб иранскому режиму, но пока не привел к какому-либо результату, отвечающему американским интересам.
По его словам, если считать выдвинутые Помпео требования к Ирану, которые включали в себя прекращение террористической деятельности, работ над ядерным оружием и ракетам, поддержки вооруженных формирований, борющихся с правительствами по всему региону, угрозы уничтожения Израиля и прочие, значит признать поведение Тегерана нормальным.
Логической ошибкой Рубин назвал мнение, согласно которому, если та или иная стратегия дает свои плоды не сразу или кажется неэффективной, то нужно искать новый подход. Например, стратегия США по противодействию постепенному захвату территорий в Южно-Китайском море со стороны Китая не заставила Пекин, изменить своей курс, что не означает, что пришло время признать претензии Китая на рифы и атоллы в этом регионе.