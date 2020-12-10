Варшава, , 09:18 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего выступления в Сейме 9 декабря заявил, что «нынешняя оппозиция работает против интересов Польши на международной арене, соответственно, работает в интересах других стран». Об этом передает Polskie Radio 24.

Об этом Моравецкий заявил, комментируя ходатайство оппозиции снять с должности его заместителя — вице-премьер-министра Ярослава Качиньского, выразив ему вотум недоверия.

«Заместитель премьер-министра Ярослав Качиньский видит смысл своей политики в том, чтобы на первом месте в Варшаве стоял польский смысл существования. Для оппозиции же куда важнее отстаивание патологий, меньшинств и чуждых нам ценностей. Сегодня наша оппозиция — это в первую очередь не внутренняя, а внешняя оппозиция польским интересам, соответственно, она работает в интересах других стран, но не Польши», — заявил премьер-министр.

Моравецкий также упрекнул оппозицию за политику, которую вели её представители во время сложнейшего кризиса, в котором очутилась страна в связи с пандемией, и политического кризиса с массовыми шествия и столкновениями на улицах. «В это сложное время вместо помощи мы увидели только ложь и клевету со стороны оппозиции», — подчеркнул он.

По мнению премьер-министра, «действующая власть отстаивает интересы той Польши, которую пытались построить Дмовский и Пилсудский, — суверенную, справедливую и сильную». «Оппозиция же пытается сделать её пассивной и мелкой, опираясь на Михника и Урбана», — заключил он.