Ханты-Мансийск, , 09:18 — REGNUM Сегодня, 10 декабря 2020 года, Ханты-Мансийский округ празднует 90-летие со дня образования. Государственные деятели страны шлют поздравительные телеграммы с самого утра, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что вся история Югры — это яркая история успеха, живое свидетельство силы духа, энергии и трудового подвига нашего народа.

«Всего за несколько десятилетий из далекой окраины Югра превратилась в динамичный индустриальный регион, оплот экономической мощи и энергетической безопасности России. Здесь возник уникальный сплав народов и культур, между которыми поддерживается мир и согласие. Частью этого содружества стали коренные жители региона, сохранившие свое культурное наследие и получившие новые возможности для достойной жизни в современном мире», — отметил полпред УФО.

Председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко в своём поздравлении указала, что сегодня Югра занимает лидирующие позиции в общероссийских рейтингах по целому ряду показателей. А председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о значительном вкладе ХМАО в обеспечение энергетической безопасности страны.

«Югра добивается высоких результатов в социально-экономическом развитии. В регионе растет численность населения, повышается качество жизни людей», — отметил спикер Госдумы РФ.

Председатель правительства России Михаил Мишустин добавил, что Югра сегодня — один из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, энергетический и инновационный центр страны.

«За каждым достижением Ханты-Мансийского автономного округа — труд, профессионализм, энергия и целеустремленность жителей региона», — заметил Мишустин.

Легендарные геологи, нефтяники, газовики, строители верили, что в Югре вырастут удобные для жизни города, что именно здесь будет один из самых передовых регионов нашей страны. Эта цель объединяет предыдущие поколения и всех современных югорчан, говорится в поздравлении губернатора Югры Натальи Комаровой.

В день 90-летия Югры в регионе состоится ряд мероприятий. Это награждения выдающихся жителей автономного округа, рабочие совещания с участием полпреда УФО Владимира Якушева, панельная дискуссия «ROE: возврат от инвестиций в образование в регионе» глобальной конференции «EdCrunch-2020».