Варшава, , 09:13 — REGNUM Во время заседания вечером 9 декабря Сейм Польши отклонил ходатайство оппозиции о выражении вотума недоверия вице-премьер-министру республики Ярославу Качиньскому и, соответственно, принял решение о сохранении его на должности. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Вотум недоверия Качиньскому выразили 216 депутатов: 133 от фракции «Гражданская коалиция», 48 — от «Левых», 23 — от «Польской коалиции», 10 — от партии «Конфедерация», двое самовыдвиженца — Ханна Гилл-Пёнтек и Рышард Галла.

Против вотума недоверия и за сохранение должности вице-премьер-министра за Качиньским выступили 233 депутата: 232 от правящей партии «Право и справедливость», членом котором является сам Качиньский, а также один депутат от оппозиционной «Гражданской коалиции» — Тадеуш Азевич. Воздержался при голосовании только Ярослав Качиньский.

Напомним, ходатайство об увольнении вице-премьер-министру Качиньского, курирующего в правительстве министерства, отвечающие за государственную безопасность, было подано в сейм 20 ноября. Заявление о недоверии были инициировано главой оппозиционной либеральной фракции партии «Гражданская платформа» Борисом Будкой. Ходатайство ранее поддержали представители «Левых». Стремление лишить действующего вице-премьер-министра должности обусловлено политическим кризисом в связи с решением Конституционного суда об ужесточении запрета на проведение абортов.