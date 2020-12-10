Бамако, , 09:08 — REGNUM Временный законодательный орган Мали, Национальный переходный совет, потрясла первая отставка высокопоставленного представителя всего через неделю после его создания. Об этом сообщает BBC Swahili.

Имам Умару Диарра, близкий союзник влиятельного имама Махмуда Дико, подал в отставку во вторник, 8 декабря. Соответствующее письмо было направлено президенту Ба Ндайишимийе.

В письме он сообщил, что совет не оправдывает его ожиданий. Его назначение в Совет вызвало споры в его партии «Движение 5 июня», которое бойкотировало данный орган.

Корреспондент ВВС в Мали Лалла Си сообщил, что отставка показала последствия отсутствия консультаций при выборе членов Совета, некоторые из которых не изъявили желания участвовать в нем.